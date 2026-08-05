Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 5 августа

Австралийский доллар 56,9445
Английский фунт 109,0132
Белорусский рубль 27,7488
Гонконгский доллар* 10,3428
Дирхам ОАЭ 22,0910
Доллар США 81,1291
Евро 93,5824
Индийская рупия** 85,0867
Казахстанский тенге** 17,0662
Канадский доллар 57,8296
Китайский юань 11,9677
СДР 110,8467
Сингапурский доллар 63,2388
Турецкая лира* 17,0825
Украинская гривна* 18,1299
Шведская крона* 85,1949
Швейцарский франк 100,1347
Японская иена** 51,5171

*За 10. **За 100.