Черноземье 05.08.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 5 августа Австралийский доллар 56,9445 Английский фунт 109,0132 Белорусский рубль 27,7488 Гонконгский доллар* 10,3428 Дирхам ОАЭ 22,0910 Доллар США 81,1291 Евро 93,5824 Индийская рупия** 85,0867 Казахстанский тенге** 17,0662 Канадский доллар 57,8296 Китайский юань 11,9677 СДР 110,8467 Сингапурский доллар 63,2388 Турецкая лира* 17,0825 Украинская гривна* 18,1299 Шведская крона* 85,1949 Швейцарский франк 100,1347 Японская иена** 51,5171 *За 10. **За 100.