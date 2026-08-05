Пострадавшим от атаки БПЛА под Геленджиком начали перечислять компенсации

В Геленджике начали выплачивать компенсации пострадавшим и родственникам погибших в результате атаки беспилотников на село Архипо-Осиповка. Об этом в соцсетях сообщил глава города Алексей Богодистов, уточнив, что первые средства уже поступили на счета получателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Для оформления выплат специалисты управления социальной защиты помогают семьям подготовить необходимые документы. Власти города заявили, что стараются минимизировать бюрократические процедуры для людей, столкнувшихся с последствиями атаки.

Семьям погибших предусмотрена единовременная выплата в размере более 1,5 млн рублей. Пострадавшие в зависимости от степени тяжести полученных травм смогут получить 313,5 тыс. рублей или 627 тыс. рублей.

Атака БПЛА произошла 3 августа в районе Архипо-Осиповки. По последним данным, погибли семь человек, включая четверых детей, еще 58 человек получили травмы. Среди пострадавших 12 несовершеннолетних, 21 человека госпитализировали.

Всего в ночь на 3 августа силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 131 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над регионами России. БПЛА были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской и Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Анна Гречко