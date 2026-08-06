В Черноземье 7 августа ожидается жаркая погода, до +35°C

В пятницу, 7 августа, жителей Черноземья ожидает жаркая погода. Возможны осадки в виде дождя и порывы ветра до 16 м/с. Температура будет варьироваться от +21°C до +35°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +28°C, днем поднимется до +35°C, вечером опустится до +31°C, а ночью будет +23°C. Ветер до 2 м/с.

В Воронеже утром будет +28°C, днем воздух прогреется до +34°C, вечером ожидается +31°C, а ночью температура сохранится на уровне +23°C. Ветер до 2 м/с.

В Курске утром ожидается +27°C, днем — +34°C, вечером — +28°C, а ночью — +21°C. Ветер до 2 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +27°C, днем поднимется до +33°C, вечером будет +29°C, а ночью — +22°C. Ветер до 2 м/с.

В Орле утром ожидается +26°C, днем — +31°C, вечером — +26°C, а ночью — +20°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром будет +27°C, днем — +33°C, вечером — +30°C, а ночью — +23°C. Ветер до 2 м/с.

Денис Данилов