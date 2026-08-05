В начале года объем инвестиций среднего и крупного бизнеса в Краснодар вырос на 7,4%

В первом квартале 2026 года объем инвестиций среднего и крупного бизнеса в Краснодар вырос более чем на 7,4%, сообщил глава города Евгений Наумов. За этот период предприятия направили в экономику краевой столицы почти 48 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Наиболее востребованными направлениями для инвесторов стали торговля, транспорт и складская логистика, гостиничный бизнес и общественное питание. По словам Наумова, Краснодар остается одной из наиболее привлекательных площадок для реализации проектов в различных отраслях.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание, посвященное вопросам поддержки инвесторов и проблемам, возникающим при реализации проектов. Глава города отметил, что на Краснодар приходится значительная часть инвестиционной активности региона — практически каждый третий рубль, вложенный инвесторами в крае, направляется в его столицу.

В первом полугодии Краснодар заключил 15 протоколов о намерениях по сотрудничеству в инвестиционной сфере. Сейчас на сопровождении муниципалитета находятся 61 проект общей стоимостью 412 млрд руб. В числе завершенных инициатив — строительство завода по производству металлоконструкций и здания кредитно-финансовой организации на улице Красных Партизан.

В администрации города рассчитывают, что реализация инвестиционных проектов обеспечит дополнительные поступления в бюджет и позволит создать более 20 тыс. новых рабочих мест. Власти заявляют о готовности оказывать инвесторам поддержку на всех этапах реализации проектов.

Вячеслав Рыжков