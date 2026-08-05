Росприроднадзор взыскивает 136 млн рублей с УК «Лидер» в Дагестане

Арбитражный суд Республики Дагестан отложил до 31 августа 2026 года рассмотрение иска Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора к ООО УК «Лидер» о взыскании более 136 млн рублей платы за негативное воздействие на окружающую среду и пеней. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ведомство требует взыскать с компании 130,1 млн руб. платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), а также 6,7 млн руб. пеней за период с 1 марта 2020 года по 20 января 2021 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО Управляющая компания «Лидер» зарегистрировано в 2016 году в Махачкале (респ. Дагестан). Основной вид деятельности — сбор неопасных отходов. Учредитель — Муса Абдурахманов. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Финансовые показатели предприятия не опубликованы.

К участию в деле в качестве третьих лиц привлечены администрация Махачкалы, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан, временный управляющий ООО УК «Лидер» Д. М. Рамазанов и ООО «Грин Тау».

Суд перенёс заседание в связи с необходимостью дополнительного изучения обстоятельств дела. Истцу предписано представить сведения о том, проводилось ли повторное рассмотрение дела о привлечении ООО УК «Лидер» к ответственности по статье 8.41 КоАП РФ — после того как решением Советского районного суда Махачкалы от 26 января 2021 года по делу № 12-95/2021 было отменено постановление Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора от 15 декабря 2020 года № 372. Кроме того, истцу предложено исполнить ранее вынесенные судом определения и представить мотивированные возражения на отзыв ответчика и приложенные к нему доказательства.

ООО «Грин Тау» суд обязал ознакомиться с материалами дела и подготовить мотивированный отзыв на исковое заявление со ссылками на нормативно-правовые акты.

Тат Гаспарян