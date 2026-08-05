10 работников сети ложных центров здоровья в Удмуртии обвинили в мошенничестве

Организатор сети ложных оздоровительных центров в Ижевске и Перми и девять сотрудников стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК, до 10 лет лишения свободы). По данным СУ СКР по Удмуртии, от их действий пострадало 30 жителей республики и несколько десятков граждан из других субъектов.

По предварительным данным, речь идет о так называемых демонстрационных центрах корейских инноваций K-Fit. Сеть открыл 45-летний организатор. К делу он привлек восемь жителей Удмуртии, Бурятии, Приморского и Пермского краев, а также одного иностранца.

«Под видом оказания услуг злоумышленники гарантировали клиентам полное восстановление организма и избавление от болезней, не имея на то реальных возможностей, намерений и медицинских лицензий»,— считают в СКР. Они заманивали клиентов, в основном пенсионеров, на бесплатную консультацию через обзвоны и раздачу буклетов.

После ознакомительной процедуры с посетителями начинали общаться кураторы, которые агрессивно навязывали гражданам дорогостоящее и ненужное лечение, а также дополнительные услуги. Следствие считает, что для оплаты услуг потерпевшим настойчиво предлагали оформлять кредиты прямо в центре. При этом фигуранты не давали возможности покинуть заведение либо посоветоваться с родственниками, убеждая пациентов в том, что лечение необходимо начать незамедлительно.

Задержанным инкриминируется семь эпизодов мошенничества (ст. 159 УК). Ущерб превысил 1 млн руб. Устанавливается причастность фигурантов к другим эпизодам.

Противоправную деятельность пресекли следователи СК совместно с сотрудниками МВД и при поддержке бойцов Росгвардии. В головном офисе и местах жительства обвиняемых провели обыски. Изъяты необходимые для расследования материалы. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.