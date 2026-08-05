В Новороссийске остаются невосстановленными 30 разрытий теплотрасс

После ремонта тепловых сетей в Новороссийске невосстановленными остаются 30 мест разрытий. Об этом сообщил руководитель филиала АО «АТЭК "Новороссийские тепловые сети"» Сергей Зеленов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, одним из наиболее проблемных объектов остается территория возле школы №33 на улице Героев Десантников. Затягиваются работы и на других участках, где траншеи регулярно подтапливаются грунтовыми водами или канализационными стоками.

В компании пояснили, что не всегда могут восстановить благоустройство в нормативные сроки. После обратной засыпки глубоких траншей грунту необходимо время для естественной усадки, иначе впоследствии возможно проседание асфальта.

Для ускорения работ предприятие уже заключило два контракта с подрядчиками и готовит к подписанию еще два. По словам Сергея Зеленова, увеличение числа бригад позволит быстрее ликвидировать оставшиеся разрытия.

Ранее сообщалось, что филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» объявил закупку на выполнение работ по восстановлению благоустройства после ремонта тепловых сетей. Начальная стоимость контракта составляла 3,5 млн руб. Согласно документации, подрядчик должен был выполнять работы по заявкам ресурсоснабжающей организации. После согласования документов восстановить нарушенное благоустройство необходимо в течение пяти рабочих дней, если этому не препятствуют погодные условия.

Анна Гречко