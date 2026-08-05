Т2 занял первое место по набору бесплатных сервисов цифровой защиты – J'son & Partners

T2 лидирует по количеству бесплатных сервисов цифровой защиты среди операторов «большой четверки», следует из исследования аналитической компании J'son & Partners Consulting.

Фото: пресс-служба Теле2

Компания объединяет наиболее полный набор инструментов для противодействия киберугрозам в контуре многоуровневой платформы безопасности SafeWall. Системный подход позволил Т2 опередить конкурентов и по интегральной оценке цифровой защиты.

Аналитики J'son & Partners оценили, как ведущие российские операторы выстраивают систему цифровой защиты абонентов, и выявили, что кибербезопасность постепенно становится базовым элементом мобильной связи. Лидером по объему бесплатной защиты среди «большой четверки» стал Т2. Компания предоставляет 17 бесплатных сервисов из 37 рассмотренных. Эксперты также подсчитали количество услуг, которые доступны абоненту сразу после подключения тарифа, без дополнительных действий. Наибольший результат вновь показал Т2. Оператор предоставляет 11 сервисов цифровой защиты по умолчанию, что существенно превышает показатели остальных участников исследования.

Согласно опросу, проведенному экспертами J'son & Partners, 76% пользователей уверены: базовую цифровую защиту оператор должен предоставлять бесплатно, а 45% называют необходимость дополнительной оплаты главным препятствием для использования защитных сервисов. Т2 фактически снимает этот барьер: компания обеспечивает надежный уровень цифровой безопасности сразу после подключения услуг связи и снижает вероятность того, что пользователь останется без защиты из-за незнания о существовании дополнительных сервисов.

По интегральной оценке, которая учитывает не только количество бесплатных сервисов, но и общий объем функциональности, удобство поиска информации и простоту подключения, Т2 набрал максимальный балл и опередил ближайших конкурентов. Оператор охватывает все ключевые направления цифровой безопасности клиентов – защиту от спама, телефонного мошенничества, интернет-угроз, цифровых рисков для детей.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2: «Большинство пользователей считает базовую цифровую защиту неотъемлемой частью мобильной связи, а не дополнительной опцией. Мы разделяем эту позицию и последовательно расширяем контур бесплатной защиты. Для нас важно, чтобы каждый абонент Т2 с первой секунды пользования связью был огражден от спама, мошеннических звонков и интернет-угроз – без сложных настроек и скрытых платежей».

krasnodar.t2.ru

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