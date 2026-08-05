Под Ростовом простятся с погибшей при атаке БПЛА под Геленджиком девочкой

В Шахтах Ростовской области 6 августа пройдет прощание с пятилетней девочкой, погибшей во время атаки беспилотника на курортный поселок Архипо-Осиповка в Краснодарском крае. Как сообщает «КП-Ростов-на-Дону» со ссылкой на местные власти, администрация организовала транспортировку тела ребенка и взяла на себя обязательства по помощи семье погибшей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных / Коммерсантъ Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Трагедия произошла 3 августа во время отдыха семьи из Ростовской области. По данным источников, девочка находилась вместе с матерью, когда произошел удар беспилотника. В результате атаки погибли двое детей, взрослые получили травмы и были госпитализированы.

После случившегося тело ребенка доставили в родной город. Администрация Шахт заявила, что берет на себя расходы по проведению церемонии прощания и погребению.

Случившееся стало одним из самых тяжелых последствий атаки БПЛА на курортную территорию. Власти региона и города выразили соболезнования родственникам погибших и пообещали оказать необходимую поддержку семье.

Ранее сообщалось, что женщину, пропавшую после атаки беспилотников на Архипо-Осиповку под Геленджиком, спустя сутки нашли в реанимации одной из больниц Краснодара. Родственники не могли установить с ней связь, поскольку после происшествия она назвала медикам девичью фамилию.

Все пострадавшие находятся под наблюдением медиков. К оказанию помощи подключены специалисты городской больницы Геленджика, Архипо-Осиповской больницы, Краевой клинической больницы №1 и Детской краевой клинической больницы.

Анна Гречко