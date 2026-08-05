АТЭК рассчитывает завершить отопительный сезон без крупных аварий

АО «АТЭК "Новороссийские тепловые сети"» не ожидает крупных аварий в предстоящем отопительном сезоне 2026–2027 годов. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель филиала предприятия Сергей Зеленов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По его словам, подготовка к зиме идет по графику, а масштабных разрытий на магистральных сетях не планируется. Основные ремонтные работы будут сосредоточены на межквартальных проездах, где чаще всего возникают повреждения теплотрасс.

Как отметил Сергей Зеленов, предприятие продолжает реализацию программы модернизации сетей. Уже выполненный объем работ позволил пройти прошлый отопительный сезон без серьезных аварий.

В компании также сообщили, что до конца 2026 года планируют утеплить около 1 км теплотрасс. Сейчас в дополнительной теплоизоляции нуждаются порядка 4 км сетей, а уровень тепловых потерь составляет 16,25%, что соответствует среднероссийским показателям.

Ранее сообщалось, что филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» объявил закупку на выполнение работ по восстановлению благоустройства после ремонта тепловых сетей. Начальная стоимость контракта составляла 3,5 млн руб. Согласно документации, подрядчик должен был выполнять работы по заявкам ресурсоснабжающей организации. После согласования документов восстановить нарушенное благоустройство необходимо в течение пяти рабочих дней, если этому не препятствуют погодные условия.

Анна Гречко