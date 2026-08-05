Долги жителей Новороссийска перед тепловиками достигли 375 млн рублей

Задолженность потребителей перед АО «АТЭК "Новороссийские тепловые сети"» достигла 375 млн руб., что ограничивает возможности предприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель филиала компании Сергей Зеленов, пишет «Новороссийский рабочий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, к физическим лицам уже поданы судебные иски на сумму около 29 млн руб., требования почти на 13 млн руб. удовлетворены. Среди управляющих компаний крупнейшим должником остается УК «Аврора Юг», задолжавшая теплоснабжающей организации более 30 млн руб. с октября 2024 года.

В компании отметили, что сегодня на прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией переведены около 17 тыс. абонентов. Однако массовому переходу препятствует необходимость решения собственников помещений и передачи полного комплекта документов со стороны управляющих компаний.

Кроме того, предприятие продолжает ликвидировать последствия аварийных ремонтов. На сегодняшний день невосстановленными остаются 30 разрытий.

По словам Сергея Зеленова, сроки благоустройства нередко затягиваются из-за подтопления траншей грунтовыми, водопроводными или канализационными водами, а также необходимости дождаться естественной усадки грунта перед восстановлением дорожного покрытия. До конца года компания рассчитывает увеличить число подрядных бригад и ускорить завершение работ.

Ранее сообщалось, что количество жалоб жителей Новороссийска на качество теплоснабжения по итогам отопительного сезона 2025–2026 годов сократилось на 41%, а на горячее водоснабжение — на 26%. Снижение числа обращений свидетельствует о повышении надежности системы теплоснабжения. При этом наиболее проблемными остаются сети, подключенные к котельным «Южная», Кутузовская, 117 и Луначарского, 6.

Анна Гречко