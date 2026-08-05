Депутат Затулин рассказал, как удалось отменить арест 4430 участков в Сочи

Центральный районный суд Сочи прекратил уголовное дело, в рамках которого с 2021 года были арестованы 4430 земельных участков. Об отмене ограничений рассказал «МК на Кубани» депутат Госдумы от Сочинского округа Константин Затулин, уточнив, что узнал о решении во время встречи с первым заместителем генерального прокурора России Анатолием Разинкиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам парламентария, постановление суда пока официально не оформлено, однако информация о прекращении дела стала для него неожиданной, несмотря на многочисленные обращения по вопросу ареста земель. Первые жалобы от жителей Сочи, как рассказал Затулин, начали поступать в его приемную в середине 2022 года. После этого депутат неоднократно направлял запросы в Генеральную прокуратуру и другие ведомства, поскольку, по его словам, формальные ответы о продолжающихся следственных действиях не решали проблему.

Константин Затулин отметил, что ситуация затронула тысячи жителей города, многие из которых получили земельные участки еще в начале 1990-х годов, построили дома и длительное время владели этой недвижимостью без каких-либо претензий со стороны государства. Часть участков за прошедшие годы неоднократно переходила к новым собственникам.

Депутат назвал массовый арест земель неожиданным, поскольку он произошел на фоне федеральной политики по упрощению оформления прав собственности, включая механизмы дачной и гаражной амнистии. По его мнению, возникшая ситуация создавала дополнительное напряжение для жителей и могла привести к пересмотру прав собственности спустя десятилетия.

Отдельно Затулин указал на последствия для бизнеса. Под арест попали участки, на которых работают сельскохозяйственные предприятия, объекты агротуризма и фермерские хозяйства, включая проекты «Экзархо» и «Волино». По словам депутата, всего ограничения затронули более 70 организаций, которые стали частью туристической инфраструктуры Сочи и обеспечивают рабочие места.

Парламентарий также заявил, что в своих обращениях указывал на возможные ошибки при определении границ Сочинского национального парка. По его словам, ряд участков, оказавшихся под арестом, не входил в территорию парка согласно проекту границ 1987 года, а позднее был отнесен к муниципальной собственности. Кроме того, Затулин ссылался на материалы Счетной палаты 2006 года, где эти земли, как он утверждает, не значились в числе охраняемых территорий.

По мнению депутата, указанные аргументы были учтены при рассмотрении дела, что в итоге позволило принять решение о прекращении уголовного преследования и снятии ограничений с земельных участков.

Вячеслав Рыжков