Троих саратовцев осудили за обналичивание более 95 млн руб.

Трое саратовцев получили сроки за неправомерный оборот денежных средств. Суд признал их виновными по ч. 2 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трое саратовцев получили сроки за неправомерный оборот денежных средств

Фото: СУ СКР по Пензенской области Трое саратовцев получили сроки за неправомерный оборот денежных средств

Фото: СУ СКР по Пензенской области

По данным суда, с декабря 2023 года по июль 2024 года трое жителей Энгельса зарегистрировали юрлицо и открыли расчетные счета. Через них осужденные вывели более 95 млн руб. в неконтролируемый оборот.

Один из фигурантов получил 2 года исправительной колонии общего режима, два других — условное лишение свободы сроком от 1 года и 5 месяцев до 1 года и 8 месяцев.

Марина Окорокова