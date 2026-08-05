Ввод нежилых зданий в ЮФО по итогам первого полугодия 2026 вырос на треть

Ввод нежилой недвижимости в Южном федеральном округе (ЮФО) по итогам первого полугодия 2026 года вырос на 31% и составил 1,8 млн кв. м, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По темпам роста округ занял первое место среди российских регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам вице-премьера, увеличение объемов строительства связано с ростом туристического потока и повышением спроса на современные коммерческие, административные и сельскохозяйственные объекты. Развитие нежилой инфраструктуры, отметил он, способствует повышению деловой активности и привлекательности южных регионов для жителей и туристов.

В целом по России в январе—июне 2026 года было введено 14,7 млн кв. м нежилых зданий — почти 9 тыс. объектов. Доля Южного федерального округа в общем объеме ввода достигла 12,5%, увеличившись на 2,6 процентного пункта.

Рост объемов строительства нежилой недвижимости также зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе — на 12,7%, до 748,4 тыс. кв. м, Центральном — на 11,8%, до 5,3 млн кв. м, и Сибирском — на 1,4%, до 1,3 млн кв. м. Лидером по абсолютному объему ввода остается Центральный округ, на который приходится 36,1% всей новой площади. Второе место занял Приволжский округ с показателем 2,5 млн кв. м, третье — ЮФО, который обошел Северо-Западный округ.

Как сообщили региональные власти, за первое полугодие в России было выдано около 11 тыс. разрешений на строительство нежилых объектов общей площадью 25,8 млн кв. м. Совокупная площадь объектов, строительство которых разрешено в рамках действующих документов, составляет 195,7 млн кв. м.

Вячеслав Рыжков