Жалобы на отопление в Новороссийске за год сократились на 41%

Количество жалоб жителей Новороссийска на качество теплоснабжения по итогам отопительного сезона 2025–2026 годов сократилось на 41%, а на горячее водоснабжение — на 26%. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил руководитель филиала АО «АТЭК "Новороссийские тепловые сети"» Сергей Зеленов, пишет «Новороссийский рабочий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, снижение числа обращений свидетельствует о повышении надежности системы теплоснабжения. При этом наиболее проблемными остаются сети, подключенные к котельным «Южная», Кутузовская, 117 и Луначарского, 6.

Как отметил господин Зеленов, котельная «Южная» обеспечивает теплом около 43,5 тыс. абонентов и считается наиболее сложным объектом из-за перепада высот на сетях около 40 м. При отключениях электроэнергии это приводит к гидроударам, которые могут повреждать не только теплотрассы, но и внутридомовые системы отопления. Для решения проблемы предприятие рассматривает возможность установки аварийных сбросных клапанов, стоимость проектирования и монтажа которых оценивается примерно в 4 млн руб.

В компании также пояснили, что ежегодные профилактические отключения горячей воды позволяют заранее выявить и устранить слабые места системы. Во время подготовки к отопительному сезону специалисты проводят гидравлические испытания, замену изношенных труб, арматуры, насосного оборудования и проверку автоматики.

Ранее сообщалось, что филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» объявил закупку на выполнение работ по восстановлению благоустройства после ремонта тепловых сетей. Начальная стоимость контракта составляла 3,5 млн руб. Согласно документации, подрядчик должен был выполнять работы по заявкам ресурсоснабжающей организации. После согласования документов восстановить нарушенное благоустройство необходимо в течение пяти рабочих дней, если этому не препятствуют погодные условия.

Анна Гречко