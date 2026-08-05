Комплекс по очистке сточных вод в будущей ОЭЗ «Ижевск» сдадут в декабре

На территории особой экономической зоны «Ижевск» возвели комплекс сооружений для перекачки, усреднения и очистки сточных вод. Идет монтаж оборудования и устройство внутриплощадочных сетей. Завершить работы планируется в декабре. Об этом сообщили в управлении по госнадзору Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: управление по госнадзору Удмуртии Фото: управление по госнадзору Удмуртии

«Данное сооружение предназначено для сбора и очистки канализационных стоков со всех планируемых предприятий, которые будут расположены в ОЭЗ “Ижевск”. Проектом предусмотрены очистные сооружения глубокой биологической очистки»,— говорится в сообщении.

Воды после очистки будут соответствовать нормам, предъявляемых к водоемам рыбохозяйственного значения, указывают в госнадзоре. Сбрасывать их будут в реку Иж. «Создание данного объекта в сочетании с современными технологиями очистки канализационных стоков позволит снизить экологическую нагрузку до минимальных значений»,— считают в ведомстве.

Напомним, впервые о создании ОЭЗ на площади 190 га под Ижевском начали говорить в 2021 году. В августе 2023 года Минэкономики РФ поддержало идею создания ОЭЗ в Удмуртии. В марте 2026 года соответствующую заявку подали в федеральное ведомство.

В 2026 году ожидается завершение ввода в эксплуатацию всех видов инфраструктуры, газ был подведен в октябре 2025 года. Участки уже размежеваны. Инвесторам они будут предоставлены в аренду под строительство корпусов. Объектом управляет компания «Промпарк».

На территории будущей ОЭЗ среди прочего разместятся комбинат по обработке рулонной стали и завод по созданию профилированного листа, производство сырья для окрашивания промышленных смесей, логоцентр со сборкой туристических автобусов и т. д. Часть соглашений подписаны на ПМЭФ. На создание ОЭЗ направили более 15 млрд руб.