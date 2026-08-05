Пострадавшую при атаке БПЛА под Геленджиком нашли в краснодарской реанимации

Женщину, пропавшую после атаки беспилотников на Архипо-Осиповку под Геленджиком, спустя сутки нашли в реанимации одной из больниц Краснодара. Родственники не могли установить с ней связь, поскольку после происшествия она назвала медикам девичью фамилию, сообщила заместитель главы Геленджика Янина Скорикова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По словам чиновницы, на горячую линию муниципального центра управления обратились сын и муж женщины. После атаки она убежала с пляжа, однако в списках пострадавших ее не оказалось, из-за чего родственники начали поиски.

«Общими усилиями женщину нашли в Краснодаре, в реанимации. Оказывается, в шоковом состоянии пострадавшая назвала свою девичью фамилию», — рассказала Янина Скорикова.

Она также сообщила, что в Геленджик прибыли семьи погибших детей из города Шахты Ростовской области.

Ранее сообщалось, что 3 августа в результате атаки БПЛА на пляж в Архипо-Осиповке погибли восемь человек, в том числе четверо детей, еще десятки человек получили ранения. После трагедии в Геленджике была организована горячая линия для поиска пострадавших и оказания помощи их родственникам.

Пострадавшие находятся под наблюдением медиков. К оказанию помощи подключены специалисты городской больницы Геленджика, Архипо-Осиповской больницы, Краевой клинической больницы №1 и Детской краевой клинической больницы.

Анна Гречко