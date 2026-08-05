В больнице Краснодара нашли женщину, пропавшую после атаки БПЛА в Архипо-Осиповке

Женщину, пропавшую после атаки беспилотника в Архипо-Осиповке под Геленджиком, нашли в одной из больниц Краснодара. Об этом сообщила заместитель главы города Янина Скорикова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

После происшествия на горячую линию обращались родственники погибших и пострадавших, а также граждане, которые не могли связаться с близкими, находившимися в момент атаки на курорте. Одно из таких обращений поступило от сына и мужа женщины, которые сообщили, что после удара она покинула пляж, однако в официальных списках пострадавших ее не было.

Совместно с сотрудниками полиции и медицинскими работниками женщину удалось обнаружить в реанимационном отделении одной из клиник Краснодара. Выяснилось, что после случившегося она находилась в состоянии шока и при поступлении назвала врачам свою девичью фамилию, из-за чего родственники не смогли оперативно установить ее местонахождение.

Ранее власти Краснодарского края сообщали, что в результате падения обломков БПЛА в Архипо-Осиповке погибли семь человек, еще десятки жителей и отдыхающих получили травмы.

Вячеслав Рыжков