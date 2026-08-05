К 125-летию Лермонтовской галереи в Пятигорске выпустили почтовый конверт

Почта России выпустила маркированный почтовый конверт, посвященный 125-летию Лермонтовской галереи в Пятигорске. Об этом сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Тираж нового выпуска составил 50 тыс. экземпляров. На конверте изображено историческое здание Лермонтовской галереи, расположенное в парке «Цветник». Художником-дизайнером выпуска стал Сергей Капранов.

Лермонтовская галерея была открыта 15 июля 1901 года, в день памяти поэта Михаила Лермонтова. Здание, построенное из металла и стекла, является одним из символов Пятигорска и продолжает использоваться как концертно-выставочная площадка.

В Почте России отметили, что выпуск конверта посвящен сохранению культурного наследия региона и популяризации его исторических достопримечательностей. Новое филателистическое издание также пополнило серию государственных знаков почтовой оплаты, посвященных курортам Кавказских Минеральных Вод и Северного Кавказа.

Валерий Климов