В центре Рыбинска перекроют движение из-за полумарафона

В центральной части Рыбинска 8 августа из-за полумарафона «Великий хлебный путь» будет перекрыто дорожное движение, а также ограничен доступ на пешеходную дорожку нижней набережной Волги от Соборной площади до площади ДС «Полет». Об этом сообщили в городской администрации.

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Дорожные ограничения начнут действовать в 14:00. Движение автомобилей будет невозможно:

по улице Волжской набережной — от улицы Глеба Успенского до улицы Свободы; от Свободы до Стоялой улицы;

по улице Свободы — от Крестовой улицы до Волжской набережной;

по улицам Крестовой, Чкалова — от улицы Бородулина до Стоялой улицы;

по улицам Кирова, Луначарского, Пушкина, Бородулина — от Крестовой до Волжской набережной;

по улицам Румянцевской, Гоголя, Ломоносова — от улицы Герцена до Волжской набережной.

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Основную часть ограничений снимут в 22:00. Дольше всех будет закрыта сама набережная — до 23:00.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что полумарафон впервые пройдет вечером. Спортсмены пробегут по историческому центру мимо храма Сретения Господня и по набережной Волги. Старты забегов — у Дворца спорта «Полет».

Алла Чижова