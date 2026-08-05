В центре Рыбинска перекроют движение из-за полумарафона
В центральной части Рыбинска 8 августа из-за полумарафона «Великий хлебный путь» будет перекрыто дорожное движение, а также ограничен доступ на пешеходную дорожку нижней набережной Волги от Соборной площади до площади ДС «Полет». Об этом сообщили в городской администрации.
Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска
Дорожные ограничения начнут действовать в 14:00. Движение автомобилей будет невозможно:
- по улице Волжской набережной — от улицы Глеба Успенского до улицы Свободы; от Свободы до Стоялой улицы;
- по улице Свободы — от Крестовой улицы до Волжской набережной;
- по улицам Крестовой, Чкалова — от улицы Бородулина до Стоялой улицы;
- по улицам Кирова, Луначарского, Пушкина, Бородулина — от Крестовой до Волжской набережной;
- по улицам Румянцевской, Гоголя, Ломоносова — от улицы Герцена до Волжской набережной.
Фото: Администрация Рыбинска
Основную часть ограничений снимут в 22:00. Дольше всех будет закрыта сама набережная — до 23:00.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что полумарафон впервые пройдет вечером. Спортсмены пробегут по историческому центру мимо храма Сретения Господня и по набережной Волги. Старты забегов — у Дворца спорта «Полет».