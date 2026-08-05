СКР возбудил уголовные дела из-за нарушения жилищных прав в Кунгуре и Соликамске

СУ СКР по Пермскому краю возбуждены уголовные дела по факту нарушения жилищных прав жителей домов в Соликамске и Кунгуре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Ранее в соцсетях появилась информация о том, что многоквартирный дом в Соликамске, признанный непригодным для проживания еще в 2017 году, не был расселен в установленный срок — до декабря 2025 года. При этом после пожара, произошедшего в доме в мае 2026 года, протекающая кровля создает угрозу жизни жителям из-за риска замыкания электропроводки. В Кунгуре дожди заливают квартиры в доме, признанном аварийным. Из-за сырости на стенах и потолках образуется плесень.

Следствием будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, а также всем доводам, приведенным в публикации. Будут предприняты все необходимые меры для восстановления нарушенных прав граждан.