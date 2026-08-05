Виновник гибели подростка на дороге в Дагестане получил 5 лет колонии

Жителя Ботлихского района Дагестана осудили за смертельное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь подростка. Приговор вступил в силу по итогам судебного разбирательства с участием представителя Ботлихской межрайонной прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Трагедия произошла в феврале текущего года на автодороге Агвали — Шаури — Кидеро. По материалам дела, осужденный, находившийся за рулем автомобиля ВАЗ 217030, допустил грубые нарушения правил дорожного движения, вследствие чего его транспортное средство столкнулось с мотоциклом. Мотоцикл пилотировал несовершеннолетний житель того же района. От полученных травм юноша скончался.

Суд квалифицировал действия виновного по пункту «а» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации — нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека по неосторожности.

Приняв во внимание позицию государственного обвинения, суд назначил осужденному наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Помимо этого, мужчина лишится права управлять транспортными средствами на два года.

Смертельные аварии с участием несовершеннолетних на дорогах Северного Кавказа остаются серьезной социальной проблемой: горный рельеф и высокая интенсивность использования мотоциклов как основного транспорта в труднодоступных районах региона существенно повышают риски для молодых участников дорожного движения.

Станислав Маслаков