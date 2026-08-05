Крайсуд отклонил апелляцию лжеброкеров, обманувших граждан на 14 млн рублей

Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор Алексею Литновскому и Жо Де Сику, признанным виновными по делу о причинении имущественного ущерба путем обмана в особо крупном размере. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Как установил суд первой инстанции, с декабря 2020 года по декабрь 2022 года фигуранты убеждали граждан вкладывать деньги в якобы прибыльные валютные сделки на биржевых платформах. Потерпевшими по делу признаны 14 человек, общий размер причиненного ущерба составил 14,694 млн руб.

Осужденные обжаловали приговор Первомайского районного суда Краснодара, однако апелляционная инстанция не нашла оснований для изменения назначенного наказания.

Арест, ранее наложенный на имущество осужденных, сохранен до рассмотрения гражданских исков потерпевших. Приговор вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков