Бастрыкин взял под личный контроль жилищные права сирот в Ставропольском крае

На личный прием к председателю Следственного комитета России пришли жители Ставропольского края, которым региональные власти годами отказывают в предоставлении жилья, гарантированного законом детям-сиротам, сообщает пресс-служба СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю Фото: Пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю

Заявители рассказали, что, несмотря на вступившие в законную силу судебные решения, обязательства по обеспечению их благоустроенными квартирами так и остаются невыполненными. Обращения в органы региональной исполнительной власти неизменно остаются без ответа. Часть граждан выразила готовность принять жилищный сертификат вместо квартиры, однако и в этом им было отказано — из-за несоответствия уровню доходов, установленному местными нормативами.

Александр Бастрыкин заслушал доклад руководителя следственного управления СК России по Ставропольскому краю Андрея Перепелицына. По его словам, в краевой очереди на получение жилплощади числятся свыше трёх тысяч выпускников детских домов и лиц, приравненных к ним по статусу. Статус потерпевших в рамках расследуемого уголовного дела уже присвоен более чем тысяче человек из этой категории граждан.

Уголовное преследование ведется по части первой статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации — халатность. За время следствия в Судебно-экспертном центре ведомства выполнено свыше восьмидесяти экспертиз, следственные мероприятия продолжаются.

Глава Следственного комитета установил особый режим контроля над ходом расследования. Следователям поручено исчерпывающим образом установить все обстоятельства допущенных нарушений, а также разработать конкретные меры, которые позволят устранить системные причины, породившие сложившуюся ситуацию. Руководству Судебно-экспертного центра предписано завершить оставшиеся экспертизы в кратчайшие сроки. Исполнение всех поручений Александр Бастрыкин оставил на личном контроле.

Станислав Маслаков