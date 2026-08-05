Росимущество сдаст в аренду станки для циркониевого производства в Глазове

Росимущество открыло торги на право заключение договора аренды оборудования для организации циркониевого производства для нужд атомной энергетики. Установки находятся на балансе Чепецкого механического завода (АО «ЧМЗ») в Глазове. Начальная цена годовой аренды — 21,7 млн руб. Аукцион опубликован в ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИС «Торги» Фото: ГИС «Торги»

Как следует из проекта контракта, совокупная первоначальная стоимость оборудования, находящегося в федеральной собственности, — 414,9 млн руб. В список движимого имущества из 269 позиций включены установки для сварки, станки, печи, дробилки, насосы, весы и др. Оборудование произведено в 1990-х. Целевое назначение оборудования — циркониевое производство.

Шаг аукциона — почти 1,1 млн руб. Срок аренды — пять лет с момента передачи имущества. Торги проведут 27 августа.