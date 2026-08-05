Эксперт пояснила, как рестораны влияют на стоимость жилья в Сочи

Гастрономия в новостройках Сочи перестала быть сопутствующим сервисом и превратилась в ключевой элемент девелоперской стратегии, отмечает основатель девелоперской компании Nedvex Юлия Галимова. По оценкам эксперта, если раньше застройщики распродавали первые этажи, то сегодня они сами становятся соинвесторами ресторанных концепций, закладывая их на стадии котлована.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

Как пояснила Юлия Галимова, в премиум-сегменте девелоперы удерживают до 70% коммерции. Меняются и договоры аренды — вместо фиксированной ставки вводится процент от оборота. «Фактически девелопер субсидирует ресторатора на старте, потому что зарабатывает не на аренде, а на цене метра. Расчет прозрачный: продуманная коммерческая инфраструктура, включая кафе и рестораны, добавляет квартирам 5–15% к стоимости и 20–40% к ликвидности»,— отмечает эксперт.

По оценкам госпожи Галимовой, для ресторатора экономика жилого квартала выгодна: аренда обходится в 150–350 тыс. руб. против 1 млн руб. в центре, а точка окупается за 20–24 месяца при потоке от 6 тыс. жителей. Так, согласно аналитическим данным ресторана «Моне» при одноименном отеле Nedvex в Сочи, за 2025 год заведение обслужило около 145 тыс. гостей и заработало 230–240 млн руб. выручки. Для отеля такой ресторан — не сопутствующий сервис, а самостоятельный центр дохода и одна из причин, по которым гость возвращается.

Как отмечает Юлия Галимова, на курортах связка «девелопер х ресторатор» работает сильнее всего. По официальным данным, Сочи в 2025 году принял около 8 млн гостей, а товарооборот рестораторов, по оценкам экспертов, в среднем вырос на 4–6%.

Сергей Емельянов