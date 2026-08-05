В Астрахани подростка на пенопласте унесло течением к Новому мосту
В Астрахани спасли 15-летнего подростка, которого течением отнесло от городского пляжа к Новому мосту. Об этом сообщили в ГКУ «Волгоспас».
Фото: ГКУ «Волгоспас»
Информация поступила спасателям 4 августа в 15:40 от жителя, который находился на Новом мосту и заметил тонущего подростка. Сотрудникам «Волгоспаса» юноша пояснил, что плавал на пенопласте у городского пляжа и не смог справиться с течением. С ним провели разъяснительную беседу.
В медицинской помощи он не нуждался. Спасенного передали сотрудникам Астраханского линейного отдела полиции на транспорте.