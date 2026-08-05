В Пензенской области задержан наркокурьер с 5 кг гашиша
Сотрудники пензенской наркополиции и инспекторы ДПС пресекли перевозку пяти кг гашиша. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 УК РФ, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Наркополиция пресекла перевозку 5 кг гашиша под Пензой
Фото: t.me / Police_58
На трассе М-5 «Урал» правоохранители остановили Volkswagen под управлением ранее судимого 35-летнего жителя Белинского района. В багажнике был пакет с темно-зеленым веществом.
В ходе дальнейших проверок в гараже наркокурьера было найдено еще семь свертков аналогичного вещества, а также упаковочные материалы, перчатки, магниты, изолента и электронные весы. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является гашишем. По предварительным данным, наркотики предназначались для распространения.