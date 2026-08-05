Гроза в Ярославской области ожидается 6 августа
Днем 6 августа в Ярославской области прогнозируются гроза и сильный ветер. Об этом предупреждает областное ГУ МЧС.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Жителей призывают не находиться рядом с деревьями, линиями электропередачи и слабо укрепленными конструкциями во время плохой погоды. Также в этих местах не рекомендуется оставлять свой транспорт.
Согласно прогнозам синоптиков, дожди в Ярославле ожидаются 6 и 7 августа, в четверг и пятницу. В выходные прогнозируется теплая ясная погода.