Гроза в Ярославской области ожидается 6 августа

Днем 6 августа в Ярославской области прогнозируются гроза и сильный ветер. Об этом предупреждает областное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Жителей призывают не находиться рядом с деревьями, линиями электропередачи и слабо укрепленными конструкциями во время плохой погоды. Также в этих местах не рекомендуется оставлять свой транспорт.

Согласно прогнозам синоптиков, дожди в Ярославле ожидаются 6 и 7 августа, в четверг и пятницу. В выходные прогнозируется теплая ясная погода.

Алла Чижова