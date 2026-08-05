Объявлен повторный конкурс на строительство дороги в новосибирском Академгородке

Новосибирское МКУ «Управление дорожного строительства» объявило новый конкурс на право строительства дороги в Советском районе. Начальная цена на торгах, извещение о которых размещено 5 августа, установлена в размере 1,8 млрд руб.

Контракт предполагает строительство дороги, ведущей от пересечения ул. Кутателадзе и ул. Демакова до ул. Арбузова с выходом на трассу Кольцово—Академгородок. Протяженность участка составляет почти 2 км. Работы разбиты на два этапа и должны завершиться к ноябрю 2028 года. Заявки на участие в конкурсе можно подавать по 21 августа.

Это уже второй конкурс на право строительства дороги, которая, в частности, призвана обеспечить подъезд к строящемуся Сибирскому кольцевому источнику фотонов. Как писал «Ъ-Сибирь», по итогам первого в марте 2026 года контракт был подписан с омским ООО «Сибирский региональный союз». Но в июне контракт был расторгнут.

Валерий Лавский