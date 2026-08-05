В Сочи увеличили неустойку за отказ сносить самострои

В Сочи увеличили размер судебной неустойки за неисполнение решений о сносе самовольных построек. Такое решение приняли на заседании рабочей группы по пресечению самовольного строительства. Мера направлена на то, чтобы обязать застройщиков исполнять вступившие в силу судебные решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Размер судебной неустойки суды определяют с учетом принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного поведения. В администрации города рассчитывают, что увеличение финансовой ответственности сделает отказ от исполнения судебных решений экономически нецелесообразным для собственников незаконных объектов.

В июле при рассмотрении гражданских дел, связанных с крупными объектами незавершенного строительства и коммерческой недвижимостью, суды вынесли восемь решений о сносе самовольных построек. Одновременно по каждому из них назначили судебную неустойку в размере от 30 тыс. до 150 тыс. руб. за каждый день неисполнения решения суда.

Директор правового департамента администрации Сочи Вячеслав Гузенко сообщил, что взыскание судебной неустойки делает неисполнение решений о демонтаже невыгодным для ответчиков. По его словам, сейчас в судах рассматривают более 30 заявлений о взыскании судебной неустойки за неисполнение ранее принятых решений о сносе. В первую очередь такие меры применяют в отношении крупных неэксплуатируемых объектов и объектов коммерческого назначения.

По данным администрации Сочи, с начала текущего года суды уже вынесли 75 решений о демонтаже незаконных строений. Одновременно в производстве судов находятся еще 906 дел, связанных с самовольным строительством.

Власти города продолжают применять судебные механизмы для исполнения решений о сносе самовольных объектов. Увеличение размера ежедневной судебной неустойки стало одной из мер, направленных на повышение эффективности исполнения судебных актов и сокращение числа незаконных строений, по которым собственники уклоняются от исполнения решений суда.

Мария Удовик