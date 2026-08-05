В Сочи к выборам Госдумы подготовили 244 избирательных участка

В Сочи завершают подготовку к выборам депутатов Государственной думы девятого созыва. Ход подготовки обсудили на рабочем совещании под председательством главы города Андрея Прошунина. В обсуждении приняли участие председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов, представители полиции, Росгвардии, МЧС и структурных подразделений администрации, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По решению Центральной избирательной комиссии России голосование пройдет в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября. Сочи вместе с федеральной территорией «Сириус», Белореченским районом и частью Апшеронского района входит в Южный одномандатный избирательный округ №54.

Для проведения выборов в городе сформировали 244 избирательных участка. Из них 74 расположены в Центральном районе, 64 — в Адлерском, 58 — в Лазаревском и 48 — в Хостинском. Организацию голосования обеспечат пять территориальных избирательных комиссий — Адлерская, Лазаревская, Приморская, Хостинская и Центральная. Они продолжают принимать заявления о включении граждан в списки избирателей по месту нахождения. Подать заявление также можно через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

По данным администрации города, численность избирателей в Сочи превышает 399 тыс. человек. Межведомственные комиссии уже завершили комплексное обследование всех 244 помещений для голосования в соответствии с календарным планом подготовки. На участках выполнили необходимые ремонтные работы, привели в порядок подъездные пути и входные группы.

Андрей Прошунин сообщил, что до 1 сентября необходимо устранить все технические замечания, выявленные комиссиями. По его словам, для членов участковых избирательных комиссий, сотрудников полиции и частных охранных организаций проведут дополнительные инструктажи по действиям при внештатных ситуациях. Кроме того, предстоит утвердить маршруты эвакуации и укрытия, а также привлечь дополнительные силы и средства для охраны избирательных участков.

Мария Удовик