Ставропольский край поднялся на семь позиций в рейтинге инновационного развития регионов

Ставропольский край занял 32-е место в рейтинге инновационного развития субъектов России, улучшив свой результат сразу на семь позиций по сравнению с предыдущим исследованием. Об этом говорится в ежегодном рейтинге Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По итогам исследования регион вошел во вторую группу субъектов России с высоким уровнем инновационного развития. Годом ранее Ставропольский край занимал 39-е место, однако в новом выпуске рейтинга поднялся на 32-ю строчку, став одним из регионов, продемонстрировавших наиболее заметный прогресс.

Интегральный рейтинг формируется на основе пяти показателей: социально-экономических условий инновационной деятельности, научно-технического потенциала, инновационной деятельности организаций, экспортной активности и качества региональной инновационной политики.

Авторы исследования отмечают, что Ставропольский край вошел в число регионов, сумевших улучшить показатели сразу по четырем из пяти составляющих рейтинга. Наиболее заметный рост зафиксирован по инновационному экспорту и качеству инновационной политики, также улучшились позиции региона по социально-экономическим условиям и научно-техническому потенциалу.

Лидерами рейтинга традиционно стали Москва, Республика Татарстан и Нижегородская область. Среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа Ставропольский край сохранил самые высокие позиции по уровню инновационного развития.

Валерий Климов