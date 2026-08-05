Мастер получил год ограничения свободы за сход семи вагонов под Саратовом

К одному году ограничения свободы суд приговорил дорожного мастера в Саратовской области. Мужчину признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ), сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дорожный мастер осужден за нарушение правил безопасности на ж/д станции под Саратовом

Фото: Западное МСУТ СКР Дорожный мастер осужден за нарушение правил безопасности на ж/д станции под Саратовом

Фото: Западное МСУТ СКР

Суд установил, что 33-летний мастер не устранил неисправность стрелочного перевода на 870-м км железнодорожной станции Нефтяная под Саратовом. Из-за этого 21 мая 2025 года на поврежденном участке пути с рельсов сошли семь вагонов грузового поезда.

Причиненный ущерб составил более 25 млн руб.

Марина Окорокова