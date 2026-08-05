Более 260 достопримечательностей Туапсинского округа вошли в путеводитель РГО

Русское географическое общество выпустило новый путеводитель из серии «Объекты экскурсионного и туристического показа в муниципальных образованиях Краснодарского края», посвященный Туапсинскому муниципальному округу. В издание включили 266 достопримечательностей — природные объекты, а также памятники истории и архитектуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Туапсе Фото: пресс-служба администрации Туапсе

Книга стала седьмым выпуском серии, в которой Русское географическое общество знакомит жителей и гостей региона с туристическим и историко-культурным наследием муниципалитетов Краснодарского края. Новый путеводитель полностью посвящен Туапсинскому округу и объединяет объекты экскурсионного и туристического показа, расположенные на его территории.

Издание подготовили к 80-летию Краснодарского регионального отделения Русского географического общества. Составителем книги стал председатель комиссии краеведения регионального отделения РГО Александр Самойленко. Как отмечается, с Туапсинским округом он знаком давно. Еще в 1975 году, будучи студентом, Александр Самойленко принимал участие в туристском походе по горным массивам Семиглавой, Шесси и Каратянского.

Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко сообщил, что книгу выпустили к 80-летию Краснодарского регионального отделения Русского географического общества. По его словам, издание прежде всего рассчитано на краеведов, экскурсоводов, гидов и инструкторов-проводников по туризму. Вместе с тем он отметил, что путеводитель будет интересен широкому кругу читателей. По мнению главы муниципалитета, одни смогут по-новому открыть для себя Туапсинский округ, а другие впервые познакомятся с его достопримечательностями.

В новый путеводитель вошли 266 объектов экскурсионного и туристического показа. Среди них представлены природные ландшафты, а также памятники истории и архитектуры, расположенные на территории муниципалитета.

Ранее в Краснодарском крае завершился седьмой ежегодный краеведческий рафт-марафон, посвященный памяти защитников Отечества. Его участники за четыре дня преодолели маршрут протяженностью 150 км. Старт марафона состоялся в Новокубанском районе, а финишировали участники в городе воинской доблести Кропоткине.

Мария Удовик