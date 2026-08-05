Почти 90 сотрудников заведений общепита Ижевска работали без трудовых договоров

87 сотрудников 52 предприятий общепита в Ижевске работали без оформления трудовых договоров, сообщили в администрации города. Всего за первое полугодие рабочая группа по противодействию нелегальной занятости посетила 114 точек, среди последних — заведения фудкорта ТЦ «Талисман».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Руководителям организаций и ИП (где не оформляли сотрудников.— “Ъ-Удмуртия”) выданы рекомендации — в течение трех рабочих дней оформить трудовые отношения с сотрудниками»,— говорится в сообщении.

Владельцам и сотрудникам раздают памятки о положительных сторонах официального трудоустройства. По итогам работы группы наблюдаются положительные изменения, добавили в горадминистрации, — 48 предприятий общепита оформили договоры со 128 сотрудниками.

Данные о тех, кто не отреагировал на рекомендации, направят в Государственную инспекцию труда и Межведомственную комиссию. Субъекту, уклоняющемуся от оформления трудовых отношений, грозит административный штраф либо приостановление деятельности на срок до 90 дней.