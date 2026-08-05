Аэропорт Сочи обслужит до 31 тысячи пассажиров без ограничений

Аэропорт Сочи продолжает работу без ограничений и обслуживает пассажиров по фактическому расписанию. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы в штатном режиме, а обслуживание пассажиров и воздушных судов продолжается в порядке очередности.

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По данным аэропорта, на текущие сутки запланировано выполнение 187 рейсов, из которых 91 приходится на прилет и 96 — на вылет. В течение дня аэропорт рассчитывает обслужить около 31 тыс. пассажиров.

В аэропорту сообщили, что продолжают непрерывное обслуживание пассажиров и воздушных судов. Для пассажиров также сохраняются все предусмотренные сервисы, необходимые во время действия ограничений воздушного пространства в отдельных регионах.

В терминале работает бесплатная комната матери и ребенка, а также комнаты для кормления и пеленания. Возле всех санитарных комнат оборудованы фонтанчики с питьевой водой. Продолжают работу предприятия общественного питания, а в зоне прилета внутренних авиалиний в круглосуточном режиме открыт магазин «Магнит».

Кроме того, в залах аэровокзального комплекса продолжают работать менеджеры службы гостеприимного сервиса. Они помогают пассажирам при возникновении вопросов, связанных с обслуживанием и пребыванием в аэропорту.

Пассажирам также напомнили о действующих правилах взаимного уважения в залах ожидания. В аэропорту призвали уступать места пожилым людям и пассажирам с детьми, а также не занимать кресла сумками.

Информация о выдаче воды, питания и размещении в гостиницах для пассажиров размещена на официальных информационных ресурсах аэропорта. Актуальные сведения о работе воздушной гавани и расписании рейсов пассажирам рекомендуют уточнять перед выездом в аэропорт.

Мария Удовик