Субсидии на реабилитацию наркозависимых в Ростовской области увеличили на 70%

В Ростовской области размер субсидии организациям, оказывающим услуги по социальной реабилитации граждан, больных наркоманией, увеличен с 1 тыс. до 1,7 тыс. руб. за одни сутки пребывания. Об этом говорится в отчете о реализации госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Согласно документу, одновременно увеличен максимальный размер субсидии на одного получателя услуг — до 306 тыс. руб. Средства предоставляются организациям, оказывающим услуги по социальной реабилитации граждан, больных наркоманией.

Кроме того, власти продолжают работу по изменению порядка субсидирования негосударственных организаций, оказывающих такие услуги. При этом доля пациентов, сохраняющих ремиссию свыше шести месяцев после лечения и социальной реабилитации с использованием сертификата, в 2025 году составила 54%, сохранившись на уровне предыдущего года.

Увеличение размера субсидии стало частью обновления регионального механизма поддержки организаций, занимающихся социальной реабилитацией наркозависимых. В мае 2026 года правительство Ростовской области утвердило изменения в порядок предоставления такой поддержки, скорректировав условия предоставления субсидий и финансирования реабилитационных программ.

По данным правительства Ростовской области, в регионе в течение последних трех лет ежегодно сокращается число состоящих на учете наркопотребителей — на 1,5–3%. Одновременно уменьшается количество острых отравлений наркотическими веществами. В 2025 году правоохранительные органы также зафиксировали снижение числа наркопреступлений на 16% при одновременном увеличении объема изъятых из незаконного оборота наркотиков до 2 т.

Валерий Климов