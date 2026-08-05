РЖД тестирует двухэтажные поезда между Москвой и Ярославлем

Ночью 5 августа двухэтажный поезд Москва – Ярославль совершил первый обкаточный рейс. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РЖД Фото: РЖД

«Главная задача испытаний — определить минимально возможное время, за которое поезд может преодолеть путь»,— говорится в сообщении компании.

Сейчас поезда из Ярославля до Москвы едут в среднем от 3 до 4,5 часов, двухэтажных среди них нет. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев ранее рассказывал, что есть цель сократить время в пути до двух часов. Из Ярославской области двухэтажные поезда пока ходят только в Санкт-Петербург.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с 1 августа между Рыбинском и Москвой начал курсировать скоростной поезд «Ласточка». Он ходит по выходным и праздникам.

Алла Чижова