СКР проверяет наезд подростка на электросамокате на ребенка в Кисловодске

Следственный отдел по Кисловодску СУ СКР по Ставропольскому краю организовал доследственную проверку после появления в СМИ информации о ДТП с участием несовершеннолетнего водителя электросамоката. Поводом стала публикация о происшествии, которое произошло 3 августа на проспекте Победы — одной из центральных улиц города-курорта, где сосредоточены жилые кварталы, торговые объекты и интенсивный пешеходный поток, сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю Фото: Пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю

По предварительным данным, 17-летний подросток передвигался по тротуару на арендованном электросамокате и не выбрал безопасную скорость движения. В результате он совершил наезд на семилетнюю девочку. Ребенок получил травмы, после чего ему потребовалась медицинская помощь. После появления информации в средствах массовой информации следователи начали процессуальную проверку, в ходе которой намерены установить все обстоятельства происшествия и принять решение в соответствии с требованиями УПК РФ. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел на фоне продолжающегося ужесточения контроля за использованием средств индивидуальной мобильности. В Ставропольском крае власти и общественные организации в последние месяцы неоднократно поднимали вопрос безопасности электросамокатов и другой подобной техники после серии аварий с участием несовершеннолетних. В июне в Общественной палате региона заявляли о необходимости усилить контроль за использованием СИМ и разработать дополнительные механизмы регулирования их эксплуатации.

В рамках проверки следователи опросят очевидцев происшествия, изучат записи камер видеонаблюдения, при необходимости назначат судебно-медицинские исследования для оценки тяжести вреда здоровью ребенка, а также дадут правовую оценку действиям всех участников инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Станислав Маслаков