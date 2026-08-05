Иностранец получил восемь лет за попытку выезда через Сочи к террористам

Фигурант уголовного дела о попытке вступить в ряды запрещенной в России международной террористической организации получил восемь лет лишения свободы. Как сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда, мужчина намеревался выехать через аэропорт Сочи в Турцию, а затем попасть в Сирию для вступления в незаконное вооруженное формирование. Его противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

По материалам дела, с 1 августа по 23 сентября 2025 года иностранец, находясь в Новороссийске, разделял идеологию запрещенной международной террористической организации и установил связь с одним из ее участников. В ходе общения он получил инструкции по выезду через Турцию в Сирию. В дальнейшем мужчина продолжил поддерживать контакт с куратором, подтверждая намерение присоединиться к террористической организации и вступить в незаконное вооруженное формирование.

Следствие установило, что фигурант начал подготовку к выезду и подыскивал авиабилеты из Сочи в Стамбул. Однако реализовать задуманное он не смог. Как уточнили в прокуратуре Краснодарского края, сотрудники регионального управления ФСБ своевременно выявили и пресекли противоправную деятельность иностранца. Расследование уголовного дела также проводило УФСБ России по Краснодарскому краю.

Южный окружной военный суд признал мужчину виновным в совершении инкриминируемых преступлений. С учетом позиции государственного обвинителя ему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы. Первые три года осужденный проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

В материалах суда отмечается, что основанием для уголовного преследования стали установленные следствием факты контактов фигуранта с участником запрещенной террористической организации, получение инструкций по выезду за пределы России и подготовка к поездке через Сочи в Турцию с последующим прибытием в Сирию. Реализовать преступный умысел мужчина не смог благодаря действиям сотрудников УФСБ России по Краснодарскому краю, которые выявили и пресекли его деятельность до выезда из страны.

Мария Удовик