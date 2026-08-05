В Сочи предъявили обвинение по делу о гибели мужчины на пляже

Следственный отдел по Центральному району Сочи СУ СКР по Краснодарскому краю предъявил обвинение 41-летнему местному жителю по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Фигуранту вменяют преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, вечером 1 августа мужчины находились на одном из пляжей в районе улицы Ландышевой в Сочи, где распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними произошел бытовой конфликт, который перерос в драку. Следствие считает, что обвиняемый нанес знакомому не менее трех ударов руками по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

После произошедшего подозреваемый покинул место преступления. Тело погибшего на следующий день обнаружили местные жители. Они сообщили о случившемся в экстренные службы, после чего на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и следственно-оперативная группа.

В Следственном комитете сообщили, что причастность фигуранта к преступлению установили в кратчайшие сроки. Это стало возможным благодаря совместной работе следователя и следователя-криминалиста краевого управления СКР, а также при оперативной поддержке сотрудников полиции. После установления обстоятельств произошедшего мужчину задержали.

По ходатайству следователя суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования продолжают выполнять необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Кроме того, по уголовному делу назначили комплекс судебных экспертиз, результаты которых приобщат к материалам расследования.

Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего на пляже в Центральном районе Сочи. Окончательную правовую оценку действиям обвиняемого дадут по итогам расследования уголовного дела.

Мария Удовик