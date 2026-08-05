Жительница Ярославля потратила деньги соцконтракта на покупку автомобиля

В Ярославле 32-летняя местная жительница получила свыше 300 тыс. руб. по социальному контракту на открытие бизнеса и потратила их на покупку автомобиля. О направлении в суд уголовного дела сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Следствие считает, что в октябре 2023 года местная жительница обратилась в городской департамент с заявлением о назначении ей как малоимущей государственной соцпомощи в виде социального контракта для осуществления предпринимательской деятельности. Она предоставила копию фиктивного договора аренды помещения и бизнес-план по оказанию массажных услуг, однако в действительности не намеревалась этим заниматься.

После заключения контракта и получения 335 тыс. руб. обвиняемая купила автомобиль за 300 тыс. руб., а остальные деньги потратила на личные нужды. Требования властей об отчете она игнорировала.

Уголовное дело в отношении ярославны возбудили по статье о мошенничестве при получении выплат в крупном размере. В ходе следствия местная жительница признала вину и возместила ущерб. Дело будет рассматривать Ленинский районный суд.

Алла Чижова