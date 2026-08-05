Красноярские власти прогнозируют рост добычи нефти почти в шесть раз к 2042 году

В ближайшие полтора десятилетия в промышленном производстве Красноярского края произойдут структурные изменения. Его основой станет добыча полезных ископаемых, следует из прогноза социально-экономического развития региона на 2026–2042 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Председатель краевого правительства Алексей Медведев подписал документ 31 июля. Он опубликован 5 августа.

Согласно прогнозу, к 2042 году доля обрабатывающих производств снизится на 20,6 процентного пункта к уровню 2024 года и составит 37,4%. Одновременно доля добычи полезных ископаемых увеличится на 22,1 процентного пункта — до 55%. Изменения ожидаются «на фоне освоения новых нефтяных месторождений».

«Динамика показателей в прогнозном периоде будет определяться дальнейшим развитием нефтедобычи за счет освоения месторождений Ванкорской и Пайяхской групп, а также юга Эвенкии. К концу 2027 года планируется начать опытно-промышленную разработку нового Ичемминского месторождения в Туруханском районе в рамках инвестиционного проекта “Восток Ойл”. К 2042 году объем добычи нефти в крае увеличится в 5,9 раза к уровню 2024 года»,— говорится в прогнозе.

По данным Красноярскстата, индекс промпроизводства в крае по итогам первого полугодия 2026 года составил 99,2%. В добыче полезных ископаемых — 99,3%. Объем отгруженных товаров в сегменте нефте- и газодобычи в январе—июне составил 323,33 млрд руб., сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 2,7%.

Валерий Лавский