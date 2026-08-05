Каждый третий водитель Северного Кавказа сократил поездки из-за топливного кризиса

Топливный кризис на юге страны заметно скорректировал транспортные привычки жителей Северокавказского региона. Согласно результатам всероссийского исследования, проведенного автомобильным порталом «Дром» с 27 июля по 3 августа 2026 года среди почти 12 тыс. пользователей сайта, 36% автомобилистов Северного Кавказа уже снизили интенсивность использования личного транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Вместе с тем значительная часть водителей региона — 28% — заявила о готовности сохранять привычную активность за рулём вне зависимости от стоимости горючего. Остальные респонденты обозначили конкретные ценовые пороги, при достижении которых готовы пересмотреть свои маршруты: 15% опрошенных откажутся от части поездок при цене топлива в 100 руб. за литр, для 8% критической отметкой станет 150 руб., а 13% допускают сокращение передвижений лишь при стоимости горючего в 200 рублей за литр.

Поводом для изменения привычек послужила реальная ситуация на топливном рынке. С начала летнего сезона 2026 года южные регионы страны столкнулись с серьезными затруднениями в снабжении горючим. В Министерстве энергетики России главной причиной сбоев назвали удары украинских беспилотных летательных аппаратов по объектам топливно-энергетической инфраструктуры.

Власти субъектов федерации были вынуждены прибегнуть к административному регулированию. В конце июля Северная Осетия установила временные нормы отпуска бензина: жители соседних республик могут получить не более 20 литров на один автомобиль, тогда как для местных водителей лимит определен в 40 литров. Ставропольский край с 14 июля ограничил эксплуатацию служебных транспортных средств в краевом правительстве и профильных министерствах. Уже 28 июля региональное министерство промышленности сообщило о постепенной стабилизации топливного снабжения: ряд автозаправочных станций отменил прежние ограничения на реализацию бензина.

В разрезе других российских регионов сильнее всего сократили использование автомобилей жители Крыма — 46% опрошенных, Пермского края — 38%, Воронежской и Тюменской областей — по 37%. Наименее склонны отказываться от личного транспорта водители Сахалина (36%), Амурской области (35%), а также Приморья и Хабаровского края — по 34%. Порог в 200 рублей за литр в качестве точки отказа от поездок назвали 16% жителей Ростовской области, 15% — Крыма и 13% — Татарстана.

Станислав Маслаков