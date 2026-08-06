В хуторе Адыгеи завершают реконструкцию водозаборного узла

В хуторе Суповский Тахтамукайского района Адыгеи завершается реконструкция водозаборного узла в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Реализация проекта позволит повысить надежность системы водоснабжения и улучшить качество питьевой воды для жителей населенного пункта, сообщили «Ъ-Кубань» в минстрое региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ

Как уточнили в ведомстве, строительная готовность объекта превышает 90%. На сегодняшний день специалисты уже пробурили две артезианские скважины, которые станут основным источником водоснабжения хутора.

Кроме того, на объекте установили водонапорную башню, смонтировали ограждение территории и запустили современную станцию водоподготовки. Оборудование позволит довести качество воды до требований санитарных норм. После завершения основных работ подрядная организация выполнит благоустройство территории водозаборного узла.

Общий объем финансирования проекта составляет более 36 млн руб. Модернизация коммунальных объектов в регионе проводится в рамках мероприятий, направленных на обновление инженерной инфраструктуры и повышение качества услуг для населения.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в правительстве Адыгеи обсудили гидрологическую обстановку в Красногвардейском, Тахтамукайском и Теучежском районах на фоне изменений уровня воды в реке Кубань и режима сбросов с Краснодарского водохранилища. Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности провел глава республики Мурат Кумпилов.

Анна Гречко