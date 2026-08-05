Более 8 тыс. самозапретов на кредиты поставили жители Удмуртии в июле

8,6 тыс. заявлений на оформление самозапрета на кредит подали жители Удмуртии в июле. Это на 31,8% меньше, чем было месяцем ранее. 2,7 тыс. (-5,6%) человек решили его снять. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

«Среди россиян, воспользовавшихся механизмом самоограничения кредитования, преобладает категория граждан с активными долговыми обязательствами — их доля составляет 56,4%. 22,5% — заемщики, чьи долговые обязательства на данный момент полностью погашены. 21,1% россиян со статусом самозапрета никогда ранее не прибегали к кредитам или займам»,— говорится в сообщении. Отмечается, что 91,3% заявок приходится на полный самозапрет на кредиты.

С момента запуска возможности ограничения на кредитование с 1 марта 2025 года, ей воспользовалось 288,6 тыс. жителей республики. Сейчас такой статус имеет 16% удмуртов, или 233,2 тыс. человек (месяцем ранее было на 2,1% меньше).

Для сравнения, в Татарстане в июле оформили 23,6 тыс. заявок на самозапрет на займы. За все время 789,7 тыс. жителей региона воспользовалось этой возможностью.

В целом по стране 26,7 млн человек подали заявлений на самозапрет с начала запуска сервиса.