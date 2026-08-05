В Ярославской области на выплаты спортсменам направили 14 млн рублей
В Ярославской области на областные выплаты за высокие достижения спортсменов по результатам 2025 года направили 14 млн руб. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
Фото: Правительство Ярославской области
Выплаты получат 238 спортсменов и 46 их наставников. Накануне губернатор утвердил порядок предоставления выплат. За победы в Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх спортсмены получат по 500 тыс. руб., за второе место — по 400 тыс. руб., за третье — по 300 тыс. руб. Их тренеры — по 250, 200 и 150 тыс. руб. соответственно занятому месту. Выплаты за факт участия больше не будет.
Победы на первенстве мира, Европы или Азии принесут спортсменам по 100 тыс. руб., их тренерам — по 50 тыс. руб. За первое место на чемпионате Европы предусмотрено 150 тыс. руб. спортсмену и 75 тыс. руб. наставнику, на чемпионате мира — 300 тыс. спортсмену и 150 тыс. тренеру.
Победители чемпионатов России и Всероссийской спартакиады получат денежные премии в размере 60 тыс. руб., их наставники — по 30 тыс. руб. За второе место участники соревнований получат 55 тыс. руб., за третье — 50 тыс. руб. Выплаты тренерам при этих результатах не предусмотрены.
При победе в первенстве России, финалах Кубка России, Спартакиады молодежи России и Спартакиады учащихся России спортсмены получат 40, 35 и 30 тыс. руб. соответственно за первое, второе и третье места. Наставники получат вознаграждение — 20 тыс. руб. — только при завоевании первой награды.
Для получения выплаты обязательна регистрация в Ярославской области. При параллельном зачете спортсмен сможет получить областную выплату только при указании региона основным.