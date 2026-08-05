Партнер Ильи Трабера останется в СИЗО по делу об убийстве депутата в Ленобласти

Московский городской суд оставил без изменения решение об аресте Владимира Даниленко, партнера миллиардера Ильи Трабера, обвиняемого по делу об убийстве депутата Ленинградской области Александра Петрова. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд отклонил апелляционную жалобу защиты, признав законным постановление Басманного районного суда Москвы от 18 июня об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Владимир Даниленко был задержан в середине июня в Ленинградской области вместе с Ильей Трабером и доставлен в Москву. Ему предъявлены обвинения в убийстве, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия.

По данным РИА Новости, уголовное дело связано с убийством депутата Законодательного собрания Ленинградской области Александра Петрова, совершенным в 2020 году.

Ранее Мосгорсуд также оставил без удовлетворения жалобу на арест Ильи Трабера. Как сообщал адвокат бизнесмена Игорь Сочиянц, его подзащитный не признает вину.

Кроме Даниленко и Трабера, фигурантами уголовного дела являются Алисултан Надирбегов и Саид Саладинов, которых следствие считает предполагаемыми исполнителями преступления. Оба находятся под стражей.

Матвей Николаев