В Новороссийске возобновила работу горячая линия по наличию топлива

В Новороссийске с 5 августа возобновила работу горячая линия по информированию жителей о ситуации с наличием топлива на автозаправочных станциях. Актуальные данные об остатках топлива и ограничениях на АЗС будут обновляться каждые три часа с 09:00 до 18:00, сообщает городской муниципальный центр управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов / Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов / Коммерсантъ

Получить информацию о работе заправок жители могут через телефон горячей линии, чат-бот в мессенджере МАХ и специальный сайт «Мой Новороссийск».

Операторы принимают обращения по номеру 8 (8617) 64-64-05 в будние дни с 09:00 до 18:00. Также доступен сайт https://азс.мой-новороссийск.рф и чат-бот в МАХ.

Оперативные сводки о наличии топлива на АЗС Анапы публикуются ежедневно на фоне сохраняющихся перебоев с поставками нефтепродуктов и действующих ограничений в работе транспортной инфраструктуры юга России. Минэнерго РФ предупредило граждан, что народные чаты, сайты и мобильные приложения для поиска бензина могут использоваться для манипуляции данными и незаконного сбора личных данных.

Ранее в Новороссийске сохранялись ограничения на отпуск топлива. По состоянию на 4 августа бензин и дизель отпускали 29 АЗС города, при этом на всех работающих заправках действовал лимит — не более 50 литров на один автомобиль. Власти продолжают публиковать оперативные сведения о наличии АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива.

Как сообщал губернатор Вениамин Кондратьев, в целом ситуация с обеспечением топливом в Краснодарском крае начала стабилизироваться после решений правительства РФ об увеличении поставок нефтепродуктов в регион.

Анна Гречко